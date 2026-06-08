Aziz Yıldırım başkanlığa gelir gelmez ilk bombayı patlattı!

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını açıkladığı Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin milli yıldızı kadroya katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN GİRİŞİM

A Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için temas kurdu. Yeni yönetimin, gelecek sezonun kadro planlamasında Hakan Çalhanoğlu'nu önemli isimlerden biri olarak gördüğü belirtildi.

AZİZ YILDIRIM LİSTEYE EKLEMEK İSTİYOR

Haberde, Aziz Yıldırım'ın milli yıldızı gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla görmek istediği ve transfer için girişimlere başladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

HAKAN SAFİ DA AÇIKLAMIŞTI

Başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın rakibi olan Hakan Safi de seçim sürecinde Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Safi, başkan seçilmesi halinde milli futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandıracağını duyurmuştu.

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SEZONU 19 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 30 karşılaşmada görev alan Hakan Çalhanoğlu, takımına 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Milli yıldızın geleceğiyle ilgili kararının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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