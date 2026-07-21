FIFA harekete geçti: Dünya Kupası finali için soruşturma başlatıldı

FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin ardından bir açıklama yaptı. Mücadelenin son düdüğü sonrası çıkan olaylar nedeniyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İspanya, Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Final sonrası Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala ile bazı oyuncular arasında arbede yaşandı ve FIFA, bu olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Finalin ardından ise Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala ve Arjantin'den Leandro Paredes ile İspanya'dan Rodri, Dani Olmo ve Gavi arasında arbede yaşandı.

FIFA, Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FIFA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası final maçının raporlarının incelenmesinin ardından, FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi maç sonrası olaylar sırasında meydana gelmiş olası ihlallerle ilgili bir soruşturma başlattı.

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FIFA Disiplin Komitesi, raporu tamamladığında daha fazla ayrıntı ve bilgi paylaşılacaktır."

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