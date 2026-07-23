Moskova'da Rusya'ya ait savaş uçağı düştü: Rus savaş uçağı düşürüldü mü, neden düştü?
Moskova'da Rusya'ya ait savaş uçağı düştü: Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi.
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Moskova'da Rusya'ya ait savaş uçağı düştü: Rus savaş uçağı düşürüldü mü, neden düştü?
Moskova'da Rusya'ya ait savaş uçağı düştü: Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi.
KAZA KIRIMA UĞRADI
Rusya'ya ait beşinci nesil savaş uçağı Su-57, eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştü.İlk belirlemelere göre uçağın kaza kırıma uğradığı belirtildi.
FIRLATMA KOLTUĞU SAYESİNDE KURTULDU
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına Odintsovo bölgesinde gerçekleşen kazada pilot fırlatma koltuğu sayesinde hayatta kalmayı başardı.
Uçağın beşinci nesil SU-57 model olduğu aktarıldı.
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