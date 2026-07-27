Şampiyon Filenin Sultanlarına İstanbul Havalimanı'nda büyük ilgi: Çiçeklerle karşılandılar

Şampiyon Filenin Sultanları, Milletler Ligi kupasıyla yurda dönüş yaptı. İstanbul'da çiçeklerle karşılanan Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, verdiğimiz her emek bu karşılamaya değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine." dedi.

2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı’na geldi. Filenin Sultanları'nı havalimanında çok sayıda taraftar büyük bir coşkuyla karşılarken, milli oyunculara ve teknik heyete çiçek takdim edildi.

HAVALİMANINDA İLK AÇIKLAMALAR

Takım kaptanı Gizem Örge, kazanılan şampiyonlukla ilgili konuşarak "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine." dedi.

''YAPTIĞIMIZ İŞ ÇOK BÜYÜKTÜ''

Sözlerine devam eden kaptan, "Emeği geçene herkesi kutluyorum. Yaptığımız iş çok büyüktü ama yapacak büyük işlerimiz var. Kısa bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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''HERKESLE GURUR DUYUYORUM''

A Milli Kadın Voleybol Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız." şeklinde konuştu.

''TÜM PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM''

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da söz alarak "Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize." sözlerini sarf etti.

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'YENİ ŞAMPİYONLUKLAR BEKLİYORUZ''

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tüm teknik heyete teşekkürlerini sunarak "Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar var, tesisler var. Türk sporu başarıdan başarıya koşuyor. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz." dedi.

''CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞTA OLMAK ÜZERE...''

Son olarak konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise ''Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Bakanımıza ve sporun bütün paydaşlarına teşekkür ediyor, sporcularımızı tekrardan tebrik ediyorum.'' sözlerini sarf etti.

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