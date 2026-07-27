Putin dünyaya meydan okudu: Zafer için herşeyi yapacağız!

Putin dünyaya meydan okudu: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylülde yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine seslendi. Putin, Ukrayna'daki savaşa, Rusya'nın ekonomik durumuna ve Batı'nın uyguladığı yaptırımlara ilişkin net mesajlar verdi.

"AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Son dört yılda yaşanan tüm zorluklara ve küresel krizlere rağmen Rusya'nın ekonomik gücüne dikkat çeken Putin, ülkesinin şu anda Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını belirtti. Avrupa Birliği'ne (AB) kıyasla ekonomik büyüme oranlarında da önde olduklarını savunan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette daha fazlasını görmek isteriz. Ancak yükselen enflasyon ve bununla ilişkili sonuçlar gibi riskler de var. Buna rağmen bugünkü politikalarımızın, Rus ekonomik ve finansal sisteminin istikrarında yatan önemli avantajları bulunuyor."

Haberin Devamı

Putin, bu istikrarın temelinde sanayi gelişimi, savunma sanayisinin güçlenmesi ve sosyal politikalara verilen önemin yattığını vurguladı.

"UKRAYNA'DA ZAFER İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını belirten Rus lider, cephedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaş alanında "daha cesurca hareket etmenin" kendi risklerini barındırdığını ve bunun bedelinin Rusya'nın savaş alanındaki kayıpları olabileceğini dile getiren Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle, burada da dikkatli, azimli ve istikrarlı bir şekilde harekete geçeceğiz. Ülke için belirlenen hedeflerin peşinden gidiyoruz ve bunlara kesinlikle ulaşacağız."

İçinde bulundukları dönemin Rusya için zorlu ve "kader belirleyici" bir dönem olduğunu belirten Putin, bunun sadece siyasi liderler tarafından değil, sıradan vatandaşlar tarafından da anlaşıldığını ifade ederek, büyük bir mücadele döneminden geçtiklerinin altını çizdi.

YAPTIRIMLARA TEPKİ

Rusya'nın 2014 öncesi ve sonrasında sürekli baskı altında tutulduğunu savunan Putin, Batı'yı sert sözlerle eleştirdi. 2022'den bu yana Batı'nın "Rus düşmanlığı makinesini yüksek vitese geçirerek dünya rekorları kırdığını" belirten Putin, sözde yaptırımların işe yaramadığını ve aksine bu adımları atan Avrupa ve diğer ülke halklarına zarar verdiğini söyledi.

Mücadele ve yoğun rekabet ortamında yeni bir dünya düzeninin hatlarının şekillendiğini kaydeden Putin, Rus halkının kaderinin tehlikede olduğunu belirterek bunun bir abartı değil, gerçek olduğunu dile getirdi.

Özel askeri operasyona katılanların Rusya için kahramanca savaştığını ve tüm toplumun onların arkasında olduğunu vurgulayan Putin, "Rus halkı her zaman saldırgan dış baskılara ve tarihi sınamalara birlik içinde karşılık vermiştir. Hedeflerimize ulaşacağız ve hep birlikte zafer için, Rusya için her şeyi yapacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay'a uyuşturucu operasyonu: Evinde gözaltına alındı!

Ahbap soruşturması derinleşiyor: 13 kişi daha gözaltında, İfadesi alınacak 5 ünlü kim?

Gülistan Doku soruşturmasında hareketli dakikalar: Tuncay Sonel adliyede!