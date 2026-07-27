Ahbap soruşturması derinleşiyor: 13 kişi daha gözaltında, İfadesi alınacak 5 ünlü kim?

Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 5 ünlü de ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. 6 Şubat depreminde, depremzedelere bağış için yapılan paraları kumarda yediği ortaya çıkan Haluk Levent, tutuklanmıştı. Ardından Oğuzhan Uğur'un da tutuklanmasıyla yeni bir dalga başladı. Peş peşe ünlüler ifadeye çağrıldı.

5 ÜNLÜ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında son olarak; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Öykü Sertel, Feyza Altun, Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermişti.

4. DALGA OPERASYONU BAŞLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu başlatıldığını ve 13 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir."

KİLİT İSİM GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak değerlendirilen Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran da yer aldı.

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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın dört ana başlık altında yürütüldüğü bildirildi.

KONUT, KONTEYNER ALIMLARI VE ÇEKLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın ilk ayağında, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında depremzedeler için konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda ödeme yaptığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat A.Ş. yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, Pegas Global A.Ş.'den dernek adına konteyner satın alındığının tespit edilmesi üzerine, satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da işlem başlatıldı.

TAŞINMAZ DEVİRLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturmanın ikinci ayağında ise bazı şirketler ve kişiler tarafından Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmaz devredildiği belirlendi.

İncelemelerde, Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edildi.

Bu kapsamda Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında işlem tesis edildi.

Başsavcılık, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin de incelendiğini açıkladı. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

HALUK LEVENT BAĞLANTISI DA İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında, sanatçı Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonda haklarında işlem başlatılan 13 şüpheli; Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek oldu.

HÜSEYİN BAŞARAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, kızını 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istediğini ve ofisine gelen Haluk Levent'in 'üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri' Ahbap Derneği adına satın almak istediğini söylediğini ve 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazı alan Haluk Levent'in ücreti ödemeyerek kendilerini dolandırdığını belirttiği öğrenilmişti.

YASA DIŞI BAHİS

Öte yandan Bakan Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

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