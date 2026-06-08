Altın fiyatları resmen erimeye başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları İran ile olası bir barış anlaşması ihtimalinin zayıflaması ve faiz korkuları ile düşüş seyrini sürdürürken ABD tarım dışı verilerinin açıklanması ile fiyatlar adeta eridi. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?

1 6 Altın fiyatları İran ile olası bir barış anlaşması ihtimalinin zayıflaması ve faiz korkuları ile düşüş seyrini sürdürürken ABD tarım dışı verilerinin açıklanması ile fiyatlar adeta eridi. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL? 2 6 Spot altın saat 16:00 itibarıyla yüzde 1,6 düşüşle 4405 dolar seviyesinde. Gram altın yüzde 1,4 düşüşle 6527 TL'den işlem görüyor. Spot gümüş yüzde 3,7 düşüşle 71,29 dolar seviyesinde. 3 6 ANLIK ALTIN FİYATI 4 6 Altın fiyatları İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşması umutlarının giderek zayıflaması, ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik korkular ile haftayı yüzde 2'nin üzerinde kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. 5 6 ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 172 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 4,3 olarak açıklandı. Açıklanan bu veriler sonrası altın fiyatları daha da düştü. 6 6 Dünyanın önemli petrol sevkiyat noktalarından olan Hürmüz Boğazı'nın, ABD ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle kapalı durması, petrol fiyatlarını artırıyor. Artan enerji fiyatları enflasyon korkularına neden olurken uzmanlar küresel enflasyona karşı Fed'in bu yıl faiz artırma ihtimalini değerlendiriyor. Yüksek faiz ortamında altın cazibesini yitiriyor.



