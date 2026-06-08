Altın fiyatları resmen erimeye başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları resmen erimeye başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?
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Altın fiyatları İran ile olası bir barış anlaşması ihtimalinin zayıflaması ve faiz korkuları ile düşüş seyrini sürdürürken ABD tarım dışı verilerinin açıklanması ile fiyatlar adeta eridi. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL?