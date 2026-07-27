Ünlü fenomen Mesut Can Tomay'a uyuşturucu operasyonu: Evinde gözaltına alındı!

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay evinde gözaltına alındı. Tomay, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.İşte önemli detaylar...

Tomay'ın, savcılık ifadesinde uyuşturucu maddeyi kendisi için sipariş ettiğini ve korktuğu için uyuşturucu dolu çantayı doğalgaz dolabına sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay, "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla Şişli'deki evinden gözaltına alındı. Tomay ile birlikte iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Mesut Can Tomay, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Ünlü fenomen Mesut Can Tomay'ın, Şişli'de oturduğu rezidansa uyuşturucu siparişi verdiği, çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi ise aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı Mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabının içine sakladığı öne sürüldü.Site görevlileri çantayı fark edip sitede sahibini ararken olayı polis ekiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesi üzerine fenomen Mesut Can Tomay çantayı alması için şüpheli Süleyman Ç.yi evine davet edip çantayı almasını istedi. Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerinde fenomeni adresinde gözaltına aldı. Emniyteteki işlemlerinin ardından Mesut Can Toman adliyeye sevk edildi.

"BEN SİPARİŞ ETTİM"

Mesut Can Toman savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuouna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını ifade etti. Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından Mesut Can Tomay Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MESUT CAN TOMAY KİMDİR

?2 Haziran 1999 doğumlu olan Mesut Can Tomay, Türk oyuncu ve sosyal medya fenomeni olarak biliniyor.Oyunculuk kariyerine 2012 yılında 13 yaşında iken Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak başlayan Tomay, 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı.Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.

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