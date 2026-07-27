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TGRT ve Türkiye Gazetesi Cem Küçük ile yollarını ayırdı mı?

Gazeteci Cem Küçük’ün, bazı siyasi yorumları nedeniyle TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi ile yollarını ayırdığı iddia edildi. İşte dikkat çeken detaylar...

TGRT ve Türkiye Gazetesi Cem Küçük ile yollarını ayırdı mı?
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Son dakika... TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi Cem Küçük ile yollarını ayırdı mı?

Gazeteci Cem Küçük’ün, bazı siyasi yorumları nedeniyle TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Kulislerde yer alan iddialara göre, Küçük’ün özellikle son dönemde YENİ Parti’nin siyasi geleceğine ve başarılı olma ihtimaline ilişkin yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti.

Son dakika... TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi Cem Küçük ile yollarını ayırdı mı?

İddiaların ardından Cem Küçük’ün kurumlarla ilişkisinin sona erdiği öne sürülürken, konuya ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gelişmeler yakından takip ediliyor...

Kaynak: Medya Radar

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