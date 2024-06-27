Kocasına söyleyemediği kredi kartı borcu için Oscarlık senaryo yazdı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden bir kadın, 20 bin liralık kredi kartı borcunu eşine söyleyemediği için Oscarlık bir senaryo yazdı.

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Kocasına söyleyemediği kredi kartı borcu için Oscarlık senaryo yazdı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden bir kadın, 20 bin liralık kredi kartı borcunu eşine söyleyemediği için Oscarlık bir senaryo yazdı.

Kendini kargocu olarak tanıtıp kapıyı açtıran hırsızın kendisini darp ettiğini ve kızını kaçırmakla tehdit edip altınlarını çaldığını iddia ederek polis çağırdı.

Evi dağıtıp role giren kadın eve hırsız girdiğini 1.5 yaşındaki kızını kaçırmakla tehdit edip altınların yerini öğrendiği ve evi soyduğunu söyleyerek ifade verdiği polis kısa sürede gerçekği ortaya çıkardı.

Kocasına söyleyemediği kredi kartı borcu için Oscar'lık senaryo yazdı!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ikamete hırsız girdiği ve evde bulunan bir kadının darp edildiği ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri alarma geçti. Verilen adrese giden ekipler, Ayşe Demirtaş'ın verdiği ifadeyle ilgili araştırma başlattı. Ancak yapılan kamera incelemeleri sonucunda genç kadının tarifine uygun kimseye rastlanmadı.

HERKESİ İNANDIRDI AMA POLİSİ İNANDIRAMADI

Genç kadın, 1.5 yaşındaki kızı ile birlikte evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin ‘kargocu’ olduğunu ve kapıyı açtırdığını söyleyerek role devam etti.

Kapıyı açması ile birlikte şahsın kafasını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyleyen Demirtaş, kendisine geldiğinde evin talan edildiğini gördüğünü belirtti. Darmadağın olan evde maskeli kişinin altınları bulamadığını belirten Demirtaş, odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylemesi üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini söyledi.Asıl gerçek araştırma sonucu ortaya çıktı.20 binliralık kredi kartı borcunu eşine söyleyemediği için böyle bir yönteme başvurduğu anlaşıldı.

Kocasına söyleyemediği kredi kartı borcu için Oscar'lık senaryo yazdı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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