İzmir’de sıcak saatler! Lojistik firmasının soğuk hava deposu cayır cayır yandı!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bulunan bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılırken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

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İzmir’de sıcak saatler! Lojistik firmasının soğuk hava deposu cayır cayır yandı!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıkarken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor. Alev topuna dönen soğuk hava deposunda zaman zaman patlamalarda yaşanıyor.

İzmir’de sıcak saatler! Lojistik firmasının soğuk hava deposu cayır cayır yandı!

Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda başladı. Alevler tüm binayı biranda kaplarken, bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan bile görülebildiği yangına ekipler tüm gücüyle müdahale ederken, depodaki yanıcı maddelerin yanmasının ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.

İzmir’de sıcak saatler! Lojistik firmasının soğuk hava deposu cayır cayır yandı!

Takviye ekiplerinin sevk edildiği yangında zaman zaman patlamalarda yaşanıyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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