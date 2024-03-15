Altın yükselmeye devam ediyor! İslam Memiş altının çakılacağı tarihi açıkladı

İslam Memiş'e göre, altının hızlı yükselişinin "durabileceği" söylenebilir. İslam Memiş, "fırsat arayanlar" için bir numara veriyor.

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Altın yükselmeye devam ediyor! İslam Memiş altının çakılacağı tarihi açıkladı

Finansal piyasalar uzmanı İslam Memiş, geçen haftaki hızlı yükselişi değerlendirdi ve bu hafta altının pivotuna ilişkin tahminlerini verdi. İslam Memiş, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı ve tahminlerini şu şekilde açıkladı.

Altın 1985 doları seviyesinin altında kaldı. 40 dolara kadar düştü. Altın 2.000 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Bununla birlikte, tam bir yükselişin başlaması için her zaman 2.058 doların üzerinde kalmalıdır. Bu nedenle, 1.950 dolarlık desteğin burada tekrar kullanılacağını tahmin ediyorum. 1985'te destek seviyesi ulaşıldı. Geniş bant aralığına odaklanırken, 1.950-2.050 dolar aralığında kalmaya devam ediyoruz. Geçen hafta altının onsu 1.985 dolarda destek buldu. Bununla birlikte, trendin 1950 dolar seviyelerine doğru devam edeceğini düşünüyorum.

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Kalıcı bir artış, 2.058 doların üzerinde bir kapanışa ihtiyaç duyar. Ancak ons altının fiyatı hala aynı seviyede. Düşüş sırasında 2000 dolar desteği seviyesi yavaş yavaş güçlü dolar desteği seviyesine, ardından 1985 dolar desteği seviyesine dönüştü ve 1950 dolar desteği birincil odak noktası olarak hizmet etti. Geçen hafta gram cinsinden altın önemli bir yükselişle yeni rekor kırdı. Açık piyasada 2.128 lira oldu.

TL gram altın fiyatında ise 2070-2100 liralık bir aralıkta hareket edeceğim. Altın ve gram altın için aynı gerilemeyi bekliyorum. Yeni altın almak isteyen ve satın alma fırsatı arayanlar için fiyat 2.100 liranın altına düşerse 2.070 lira seviyelerine gerileyebilir. 2100 liranın altındaki rakamlara ulaşmak mümkündür. Altın 2.128 liraya yükseldi. Bununla birlikte, artış oldukça hızlı oldu. Her şeyden önce dinlenmeye ihtiyacı var.

Ancak Mart sonuna kadar, yılın ilk çeyreği için 2.150 lira olarak tahmin ediyoruz. Bekleme süreci devam ediyor. Bu hafta gram ve ons altının fiyatı düşebilir. çünkü altında bir düşüş daha bekliyorum. Bu nedenle gram altın 2.100 liranın altında olabilir.

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