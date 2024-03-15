Ramazan ayında mideleri ağıza getirdiler! Yakalanan o etlerle sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi!

Adana'da kestikleri at ve eşek etlerini sucuk yapmak üzere İstanbul’a götürülmek için yola çıkan şahısları jandarma ekipleri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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Ramazan ayında mideleri ağıza getirdiler! Yakalanan o etlerle sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi!

Adana ilinde kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, sucuk yapılmak üzere İstanbul’a götürülmek istenildiği esnada jandarma ekiplerince Sakarya otoyolunda yakalanmıştı. Operasyonda gözaltına alınan ve daha öncesinde “evcil hayvanı kasten öldürmekten” suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki şahıs, etlerin sucuk yapılarak Düzce’de piyasaya sürüleceğini itiraf etti.

Ramazan ayında mideleri ağıza getirdiler! Yakalanan o etlerle sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi!

Ramazan ayı öncesinde Adana ilinde kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayolu üzerinden İstanbul iline götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisini alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ramazan ayında mideleri ağıza getirdiler! Yakalanan o etlerle sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi!

DURDURULAN TIRIN İÇİNDE SAKLANMIŞ ETLER ELE GEÇİRİLDİ

Nakil yapılacak aracı tespit eden ekipler, tırın takibine başladı. Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde bulunan bir dinlenme tesislerinde durdurularan tırın içerisinde yapılan aramalarda, 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki C.D.’nin daha öncesinde de “evcil hayvanı kasten öldürmekten” suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ramazan ayında mideleri ağıza getirdiler! Yakalanan o etlerle sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi!

Sucuk yaparak Düzce’de piyasaya süreceklerdi, etler imha edildi

Öte yandan, C.D. ifadesinde teslim aldıkları at ve eşek etlerini İstanbul’a götüreceklerini, burada sucuk yaptırılmasının ardından ise Düzce’de piyasa süreceklerini itiraf etti. Piyasaya sürülmeden yakalanan ve Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelemeleri neticesinde ‘tek tırnaklı hayvan eti’ olduğu tespit etilen 700 kilogram et, imha edildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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