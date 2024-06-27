İYİ Parti'de şok gelişme! Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti!

Son dakika: İYİ Parti kurucularından Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti'de şok gelişme! Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti!

İYİ Parti kurucularından Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu.İYİ Partili Koray Aydın partisinden istifa ettiğini ve bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa etti.

İYİ Parti'de şok gelişme! Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti!

Aydın istifa açıklamasında, "Fikirlerimize artık ihtiyaç duyulmadığına kanaat getirdim. Mücadeleme artık bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim." dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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