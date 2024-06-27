TRT 1 neden açılmıyor! TRT güncel frekans

TRT 1 neden yok? TRT 1 nasıl eklenir? TRT 1 11794 v 30000 sinyal sorunu çözümü haberimizde yer alıyor.

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TRT 1 neden açılmıyor! TRT güncel frekans

EURO 2024 maçlarını uydudan izlemek isteyen birçok seyircinin TRT 1 kanalı yok. TRT 1 ekranında sinyal olmaması veya kanalı bulamama gibi sorunlarla karşılaşan seyircilerin sorunlarını çözmek için çalışıyor. TRT 1'i nasıl izleyebilirim?

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Öncelikle TRT 1'in güncel frekans bilgilerini sizinle paylaşacağız:

Uydu: TÜRKSAT 4A

11794 frekans

• Polarizasyon: V yuvarlak

• Symbol Rate: 30.000

FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının Türkiye'de kesintisiz ve daha kaliteli bir şekilde izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Duyuruda, "Uydu; Türksat 4A, Frekans; 11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" şeklinde bir frekans bilgisi paylaşıldı. Bu frekans, TRT HD Türkiye kapsaması için Türksat frekansıdır.

TRT Spor frekans bilgileri Türksat 4A'da bulunabilir.

11.958 frekans var

POLO: V

Sembol numarası: 27500

FEC'de 5/6

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