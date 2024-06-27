Elektrik faturanızı indirimli ödeyebilirsiniz! PTT elektrik faturası desteği başvurusu

PTT elektrik faturası desteği başvurusu nereden yapılır? İndirimli olarak fatura ödeme detaylarını haberimizde görebilirsiniz.

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Elektrik faturanızı indirimli ödeyebilirsiniz! PTT elektrik faturası desteği başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara mali yardım sağlamak için devam eden çabalarından en yenisini elektrik faturası yardımı olarak açıkladı. Başvuru koşulu aranmadan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni finansal destek de sağlanacak.

Faturada isim soyad olan herkese ödemeler PTT aracılığıyla gönderilebilir. Yardım, kış aylarında artan faturalara katkıda bulunmak için 260 TL'ye kadar karşılanacak.

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Elektrik Desteği Şartları

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında SYD Vakıfları tarafından yürütülen destek programı, düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüzler yararlanabilir.

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