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  3. İstanbul'da, sahte içki alarmı: Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti!

İstanbul'da, sahte içki alarmı: Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti!

İstanbul'da, sahte içki alarmı: Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti!

İstanbul'da, sahte içki alarmı: Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti!
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İstanbul'da, sahte içki alarmı: Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran 65 kişiden 19 hayatını kaybetti!

İstanbul'da, sahte içki alarmı: Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran 65 kişiden 19 hayatını kaybetti!

İstanbul'da, son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.

İstanbul'da, sahte içki alarmı: Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran 65 kişiden 19 hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

İstanbul'da, sahte içki alarmı: Son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastaneye başvuran 65 kişiden 19 hayatını kaybetti!

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 19'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavisi devam ediyor.

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Kaynak:AA

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