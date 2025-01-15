Tuzla Belediyesi’nin ilk yeni nesil kafesi ‘Tuzla Mekân’ açıldı

Tuzla Belediyesi, modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken ilk yeni nesil kafesi Tuzla Mekan’ı, Şifa Mahallesi'nde yer alan ve yakın zamanda tamamen yenilenen Şehit Sezgin Zorba Parkı'nda hizmete sundu.

Açılışa, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Eren Ali Bingöl, parkın yenilenmesiyle bölge halkına daha modern ve fonksiyonel bir sosyal alan sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tuzla Mekân hem gençlerin hem de ailelerin rahatlıkla vakit geçirebileceği bir mekân olarak tasarlandı. Modern iç mekanının yanı sıra doğa ile iç içe bir ortam sunan kafe, Tuzla'nın sosyal yaşamına değer katıyor.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla'da sosyal yaşamı daha kaliteli hale getirecek projelere devam edeceklerini ifade ederek, “Şehit Sezgin Zorba Parkı’nda açtığımız bu yeni nesil kafe, Tuzlalılara daha modern, daha ferah ve keyifli bir alan sunuyor. Gençlerimizin ve ailelerin burada vakit geçirirken sosyal bağlarını güçlendirmelerini diliyorum” dedi.

