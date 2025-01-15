Son dakika! İstanbul'da Toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi!

Son dakika! İstanbul'da Toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi! Tam bilet 20 liradan 27 liraya yükseldi. Takside açılış fiyatı 42 liraya, kısa mesafe 100 liraydı 135 liraya yükseldi. İşte d

UKOME'de toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35'lik zam teklifi kabul edildi.

Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27'ye, öğrenci 9,76 liradan 13,18'e, indirimli 2 tarifesi ise 14,32 liradan 19,33'e çıktı.

Tam mavi kart aylık ücreti 1570 liradan 2 bin 120'ye, öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381'e, metrobüs tam parkur ücreti 29,69 liradan 40,08'e yükseldi.

Marmaray elektronik bilet ücretleri de yüzde 35 zamla 20 liradan 27'ye, tam parkur 44,27 liradan 59,76'ya çıktı.

YAPILAN ARTIŞLA BİRLİKTE İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDE DEĞİŞECEK:



Tam bilet: 20 TL'den 27 TL'ye

Öğrenci: 9,76 TL'den 13,17 TL'ye

Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL'den 19,33 TL'ye

Öğrenci abonman: 282,5 TL'den 381,37 TL'ye

Tam abonman: 1569 TL'den 2118,15 TL'ye

Metrobüs Tam: 29,68 TL'den 40,68 TL'ye

Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL'den 22 TL'ye

Metrobüs Öğrenci: 9,76 TL'den 13,18 TL'ye

Marmaray: 44,27 TL'den 59,76 TL'ye yükseldi.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi.

Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.

Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

OKUL SERVİS ÜCRETİ

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2 bin 605'e, personel servis ücretleri ise 1004 liradan 1355'e çıkarıldı.

Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE YÜZDE 46'LIK ZAM ÖNERİSİ REDDEDİLMİŞTİ

İBB, 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yüzde 46 oranında zam yapılmasını önermiş ve bu teklife, UKOME toplantısında Ulaştırma Bakanı Temsilcisi Serdar Yücel karşı çıkmıştı. Taksiciler ise yüzde 60 zam talep etmişti.

Son dakika! İstanbul'da Toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi!

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