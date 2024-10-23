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İstanbul'da hareketli dakikalar: Emekli asker ve avukat oğlu polise çekiçle saldırdı!

İstanbul Üsküdar'da bir tartışma sırasında Emekli asker ve avukat oğlu polise çekiçle saldırdı. Yaşanan olay anında baba ve oğlu polisler tarafından ateş edilerek durduruldu.

İstanbul'da hareketli dakikalar: Emekli asker ve avukat oğlu polise çekiçle saldırdı!
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İstanbul Üsküdar'da yaşanan olayda, emekli asker ve avukat oğlu polise çekiçle saldırdı. Yaşanan olay anında baba ve oğlu polisler tarafından ateş edilerek durduruldu.

İstanbul Üsküdar'da bir tartışma sırasında polise çekiçle saldırdığı ve ateş ettiği öne sürülen emekli asker ve avukat oğlu vuruldu.

İstanbul'da hareketli dakikalar: Emekli asker ve avukat oğlu polise çekiçle saldırdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde bir marketin önünde sabah saatlerinde emekli asker Y.T.O. ve avukat oğlu K.O. ile polisler arasında tartışma yaşadı. İddiaya göre, emekli asker çekiçle polise saldırmak istedi. Oğlu ise belindeki silahı çıkartıp ateş açtı. Polis ateşle karşılık verdi. Olayda bir polisin çekiçle, emekli asker ve oğlunun da silahla vurularak yaralandığı açıklandı.

İstanbul'da hareketli dakikalar: Emekli asker ve avukat oğlu polise çekiçle saldırdı!

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 23.10.2024 tarihinde Üsküdar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana gelen 'silahlı yaralama' olayı ile ilgili olarak; Olayda; 2 şüpheli şahıs tarafından olay yerinde görevli bir polis memuruna Y.T.O. isimli şüpheli tarafından çekiçle saldırıda bulunulmuştur. Polis memurunun saldırı sonucu kafasından yaralanması ve şüphelilerden K.O.’nun silah çıkarması ve araç kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine görevli diğer polis memuru tarafından saldırıyı men etmek için ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralanmıştır. Yaralı şahısların hastaneye intikali sağlanmış, şahısların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

İstanbul'da hareketli dakikalar: Emekli asker ve avukat oğlu polise çekiçle saldırdı!

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