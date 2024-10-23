25 Ekim'den önce benzin! Akaryakıta yeni zam açıklaması

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarının ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.



MOTORİNE VE BENZİNE ZAM GELİYOR

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NTV, 25 Ekim Cuma günü benzin ve motorin litre fiyatına yaklaşık 1 TL zam yapacağını duyurdu.



Son olarak, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren benzinde 1,87 TL ve motorinde 1,65 TL fiyat indirimi uygulandı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel pompa fiyatları;



İstanbul'da bir litre motorinin fiyatı 41 lira 91 kuruştan başlıyor.



Bir litre benzin 42 lira 86 kuruştan satılıyor.