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25 Ekim'den önce benzin! Akaryakıta yeni zam açıklaması

Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatındaki dalgalanmanın bir sonucu olarak değişiyor. Benzin ve motorine zam yapılacağı tahmin ediliyor. Fiyat artışının ne zaman yapılacağı açıklandı.

25 Ekim'den önce benzin! Akaryakıta yeni zam açıklaması
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Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarının ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM GELİYOR

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NTV, 25 Ekim Cuma günü benzin ve motorin litre fiyatına yaklaşık 1 TL zam yapacağını duyurdu.

Son olarak, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren benzinde 1,87 TL ve motorinde 1,65 TL fiyat indirimi uygulandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel pompa fiyatları;

İstanbul'da bir litre motorinin fiyatı 41 lira 91 kuruştan başlıyor.

Bir litre benzin 42 lira 86 kuruştan satılıyor.

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