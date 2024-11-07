İstanbul'da feci kaza: Motosiklet, sürücüsü hakimiyetini kaybedip tramvayın altına girdi!

Sultangazi'de, seyir halindeki motosiklet sürücüsü önüne çıkan yayaya çaprmamak için manevra yapınca dengesini hakimiyetini kaybederek tramvayın altında kaldı.

Sultangazi'de, seyir halindeki motosiklet sürücüsü yayaya çarpmamak için manevra yaptığı sırada tramvay yoluna girerek, tramvayın altında kaldı.

Olay, uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Seyir halinde olan 34 KFK 602 plakalı motosiklet sürücüsü Veysel Gülpınar iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Aydemir'e çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Gülpınar, metrelerce sürüklenerek tramvay yoluna girdi.

TRAMVAYIN ALTINDA SIKIŞTI

Gülpınar, Topkapı'dan Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Veysel Gürpınar, sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülpınar, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürpınar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, her iki ayağında ezilme olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Haber7

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