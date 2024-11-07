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Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri!

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Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri!
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklandı.
Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri! 1 17

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklandı.

Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri! 2 27

İşte, Marka değerlendirme kuruluşunun, Brand Finance'in "City Index 2024" listesinde, Türkiye sıralaması:

Marmara bölgesinde İstanbul,

Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri! 3 37

Ege bölgesinde İzmir,

Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri! 4 47

Akdeniz bölgesinde de Antalya ilimiz marka olarak listede yer aldı.

Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri! 5 57

ZİRVEDE LONDRA VAR
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı. Tokyo ise listeye dördüncü sıradan girerken Dubai'nin 5'inci, Singapur'un 6'ncı, Los Angeles'in 7'nci, Sydney'in 8'inci, San Francisco'nun 9'uncu, Amsterdam'ın 10'uncu olduğu görüldü.

Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri! 6 67

100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.

Brand Finance, "City Index 2024" 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında araştırma yaptı. Söz konusu araştırmada şehirler tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliğin yanı sıra iş hayatı ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler, sürdürülebilirlik baz alındı.

Dünyanın marka şehirleri açıklandı: İşte o listede bulunan Türkiye'nin 3 şehri! 7 77

İSTANBUL 6 BASAMAK YÜKSELDİ
Genel sıralamaya bakıldığında geçen yıl 57'nci olan İstanbul bu yıl 6 basamak birden yükseldi. Tırmanışa geçen mea kent İstanbul, bu yıl 51'inci sırada yer aldı. Aynı listede yer alan Antalya 93'üncü, İzmir 98'inci sırada yer buldu. 3 büyükşehrin temel başarı sıralaması yapıldı. Tanınmada İstanbul 31'inci, Antalya 95'inci, İzmir 100'üncü oldu.

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