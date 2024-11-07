Doğu Ekpresi için flaş gelişme! Ne zaman başlıyor, seferler ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını belirterek, "Bilet satışları, yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur olarak başlatıldı ve 8 Kasım'dan itibaren bireysel yolculara ayrılan vagonlar için de bilet satışları başlayacak" dedi. vagonlar.



Bakan Uraloğlu, 23 Aralık'ta Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerine başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, "Ankara'dan Kars'a büyük ilgi gören seferlerimiz 2 Mart 2025'e kadar devam edecek" dedi. Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri seyahat edilirken, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri seyahat edilecek. Yetkili seyahat acenteleri biletleri paket tur olarak satıyor. 8 Kasım'dan itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezinden bireysel yolculara ayrılan vagonlar için de bilet satışları başlayacak.

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60 SEFER DÜZENLENECEK

Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 13.55'te hareket edecek ve Erzincan ve Erzurum'da 150 ve 240 dakika durarak yolculara bu şehirleri keşfetme fırsatı verecek. Kars'tan dönüşte, 21.05'te hareket ederek İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracak. Turistik Doğu Ekspresi'nde sekiz yataklı ve bir yemekli vagon bulunmaktadır. Bu dönemde toplam 60 sefer düzenleyeceğiz ve 160 yolcu kapasiteli ekspresimiz, iki kişilik odalarda seyahat edenlere evlerinde unutulmaz bir kış deneyimi sunacak."

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Turistik Diyarbakır Ekspresi de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan cuma ve pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı'nda 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak."

BİLET FİYATI KİŞİ BAŞI EN AZ 5 BİN 250 LİRA

Turistik Doğu Ekspresi için ise kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan biletler satılacak.