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  3. Kasım ayı indirimlerine aman dikkat! İnternet alışverişlerinde kişisel verileriniz tehlikede olabilir: İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Kasım ayı indirimlerine aman dikkat! İnternet alışverişlerinde kişisel verileriniz tehlikede olabilir: İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Kasım ayı indirimlerine aman dikkat! İnternet alışverişlerinde kişisel verileriniz tehlikede olabilir: İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Kasım ayı indirimlerine aman dikkat! İnternet alışverişlerinde kişisel verileriniz tehlikede olabilir: İşte dikkat etmeniz gerekenler...
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Kasım ayı indirimlerine aman dikkat! İnternet alışverişlerinde kişisel verileriniz tehlikede olabilir: İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Markaların büyük indirimler yaptığını açıkladığı kasım ayı kampanyalarına karşı tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor. İnternetten alışverişin arttığı bu dönemde kredi kartı güvenliği de önem taşıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kasım indirimleri kapsamında alışveriş yapılırken kişisel verilerin korunması yönünde uyarıda bulundu.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) her yılın kasım ayında çeşitli isimlerle düzenlenen ve ağırlıkta internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakalarının önlenebileceğini bildirdi.

Çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için uyulması gereken hususlar şunlar:

Mesajların kaynağına bakın

Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.

Kasım ayı indirimlerine aman dikkat! İnternet alışverişlerinde kişisel verileriniz tehlikede olabilir: İşte dikkat etmeniz gerekenler...

SSL sertifikasına dikkat

Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.

Sanal kart kullanın

Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli.İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.

Alakasız bilgiyi sorgulayın

Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli.Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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