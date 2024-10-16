İstanbul Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Meslek lisesinde öğretmen müdüre silah çekti!

İstanbul Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşandı: Meslek lisesinde çalışan kadrolu öğretmen okul müdürüne silah çekerek ateş etti! Olay yerine çok sayıda emniyet görevlileri sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir lisede görev yapan öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamadı, öğretmen silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Emniyet'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Etiler'de bir lisede korkunç bir olay yaşandı. Okulda görevli öğretmen S.A, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah ateş alırken olayda şans eseri kimse yaralanmadı.Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"16.10.2024 tarihi saat 14:30 sıralarında Beşiktaş ilçesinde bulunan bir lisede meydana gelen silahla ateş etme olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

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MOBİNGE MARUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Araştırmalarda; şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobinge maruz kaldığı için olayı planlayarak gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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