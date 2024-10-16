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Beştepe'de çok önemli görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Beştepe'de önemli görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Beştepe'de çok önemli görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
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Beştepe'de önemli görüşme: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Beştepe'de çok önemli görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

IRAK'TAN YAZILI AÇIKLAMA

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

Beştepe'de çok önemli görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

KALKINMA YOLU PROJESİNDE İŞ BİRLİĞİ İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani'nin himayesinde, geçtiğimiz Mayıs ayında Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı. Bahse konu proje ile 1176 kilometre uzunluğunda, yüksek hızlı yük ve yolcu taşımasına uygun demir yolu ve 1190 kilometre uzunluğunda otoyol inşası öngörülmekte olup Kalkınma Yolu Projesi ile Körfez Bölgesi ile Avrupa arasındaki taşımacılıkta ticaret, gümrük, vize ve transit geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Beştepe'de çok önemli görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

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