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'Huzurum' dediği adam, katili oldu: Talihsiz kadın, sevgilisi tarafından başından tabancayla vuruldu!

Adana'da evli ve iki çocuk babası adam, sevgilisini otomobilde başından vurarak öldürdükten sonra silahı kendi başına dayayarak intihar etti.

'Huzurum' dediği adam, katili oldu: Talihsiz kadın, sevgilisi tarafından başından tabancayla vuruldu!
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Adana'da evli ve iki çocuk babası adam, sevgilisini otomobilde başından vurarak öldürdükten sonra silahı kendi başına dayayarak intihar etti.

Adana'da ikiz çocuklarının babası sevgilisi Emre Naynal tarafından, otomobilde başından tabancayla vurularak öldürülen Ayşegül Sefer’in (40), katiliyle fotoğraflarını ‘Huzurum’ ve ‘Sırtımı dayadığım dağım’ notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

'Huzurum' dediği adam, katili oldu: Talihsiz kadın sevgilisi tarafından başından tabancayla vuruldu!Olay, 14 Ekim günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

Oto lastik ticareti yapan Emre Naynal, evli olmasına rağmen birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşegül Sefer ile otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Naynal, burada tabancayla Ayşegül Sefer’i başından vurup, aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin kıyıda yaptığı araştırmada, lüks otomobilde Naynal ile Sefer’in cansız bedenini buldu.
Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çaldığı görüldü. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, toprağa verildi.

'Huzurum' dediği adam, katili oldu: Talihsiz kadın sevgilisi tarafından başından tabancayla vuruldu!

'HUZURUM' DEDİĞİ ADAM KATİLİ OLDU

Ayşegül Sefer’in, katili Emre Naynal ile fotoğraflarını ‘Huzurum’ ve ‘Sırtımı dayadığım dağım’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.
Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, Naynal ile Sefer’in saat 05.00 sıralarında olay yerine geldiklerini, cesetlerin bulunduğu saate kadar da başka kimsenin bölgeye gitmediğini saptadı. Öte yandan çiftin, 2 yaşında ikiz çocuklarının olduğu belirtildi.

'Huzurum' dediği adam, katili oldu: Talihsiz kadın sevgilisi tarafından başından tabancayla vuruldu!

Polisin, bilgilerine başvurduğu yakınlarının, çiftin arasında herhangi bir sorun olmadığını ifade ettiği bildirildi. Olayın nedeninin belirlenmesi için polisin soruşturması sürüyor.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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