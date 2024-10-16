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Nijerya'da korkunç tanker patlaması: 105 kişi yanarak can verdi!

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin hız yaptığı sırada devrilerek patlaması sonucu 105 kişi öldü.

Nijerya'da korkunç tanker patlaması: 105 kişi yanarak can verdi!
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Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin hız yaptığı sırada devrilerek patlaması sonucu 105 kişi öldü.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin hız yaparken kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti.

Nijerya'da korkunç tanker patlaması: 105 kişi yanarak can verdi!

Adamu, yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı esnada tankerin patladığını kaydetti.

Patlamada 105 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Adamu, en az 55 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Nijerya'da korkunç tanker patlaması: 105 kişi yanarak can verdi!

Adamu, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ulusal basındaki haberlerde ise patlamada 300'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.

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Kaynak:AA

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