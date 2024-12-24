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İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!

İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında birbirine yol vermeye iki sürücü trafiğin ortasında önce tartışıp sonra 'Ben boksörüm' diyerek birbirine vurmaya başladı, İşte o ilginç görüntüler...

İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!
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İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında birbirine yol vermeye iki sürücü trafiğin ortasında önce tartışıp sonra ben boksörüm diyerek birbirine vurmaya başladı.

İstanbul Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı.

İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!

Trafiğin ortasında yol vermeye kavgası boks maçına dönüştü. İki sürücü trafiğin ortasında önce tartışıp sonra 'Ben boksörüm' diyerek birbirine vurmaya başladı.

İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!

O ilginç görüntüler başka bir sürücünün telefon kamerasına işte böyle yansıdı.

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Kaynak:İhlas Haber Ajansı (İHA)

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