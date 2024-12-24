İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!

İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında birbirine yol vermeye iki sürücü trafiğin ortasında önce tartışıp sonra ben boksörüm diyerek birbirine vurmaya başladı.

İstanbul Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı.

Trafiğin ortasında yol vermeye kavgası boks maçına dönüştü. İki sürücü trafiğin ortasında önce tartışıp sonra 'Ben boksörüm' diyerek birbirine vurmaya başladı.

O ilginç görüntüler başka bir sürücünün telefon kamerasına işte böyle yansıdı.

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