Balıkesir'deki fabrikadaki patlama ile ilgili yeni gelişme: 2014 yılında da patlama yaşanmış!
Balıkesir'deki fabrikadaki patlama ile ilgili yeni gelişme: 2014 yılında da patlama yaşanmış, işte o, tarihdeki detaylar...
Balıkesir'in Kalesi ilçesinde fabrikada meydana gelen büyük patlamada, 12 kişinin hayatını kaybettiğini 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Valilikten ilk açıklama geldi: Kapsül üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi. Öğrenilen ilk bilgilere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
O FABRİKADAKİ PATLAMA İLK DEĞİLMİŞ
Mühimmat fabrikasında yaşanan patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı. 2014 yılında üretim sırasında yaşanan patlamada da 6 kişi yaralandığı ortaya çıktı.
Yaşanan patlamanın hasarları tek tek tespit edilirken savcılığın başlattığı soruşturma da devam ediyor...
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Kaynak:Bölge Gündem Haber