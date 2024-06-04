İstanbul Arnavutköy'de başıboş köpek dehşeti! Hayvanları telef olan vatandaş isyan etti!

İstanbul Arnavutköy'de başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğrayan, kurbanlık hayvanlar telef oldu. Otlatmak için bıraktığı hayvanlarının telef olduğunu gören sahibi isyan etti.

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İstanbul Arnavutköy'de başıboş köpek dehşeti! Hayvanları telef olan vatandaş isyan etti!

İstanbul Arnavutköy'de başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğrayan, kurbanlık hayvanlar telef oldu. Otlatmak için bıraktığı hayvanlarının telef olduğunu gören sahibi isyan etti.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde Kurban Bayramı için beslenen 2 küçükbaş hayvan başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda telef oldu. Hayvanların sahibi olan Recep Kapçak (60) başıboş sokak köpeklerinden yakındı.

İstanbul Arnavutköy'de başıboş köpek dehşeti! Hayvanları telef olan vatandaş isyan etti!

“BİR ÇARE BULUNMASI GEREKİYOR"

Mehmet Kapçak, “Ben sabah namaza gittim geri geldiğimde baktım kapıda koyunun biri mundar olmuş. Ben hemen koştum geldim yanına gittim. Evden bıçak aldım geldim. Hayvanı kesecektim ama iş işten geçti. Bu sokak köpeklerine bir çare bulunması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İstanbul Arnavutköy'de başıboş köpek dehşeti! Hayvanları telef olan vatandaş isyan etti!

“İNSANLARA DA SALDIRIYORLAR"

Recep Kapçak ise, “Biz 1995’ten beri burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada sokak köpekleri okula giden çocuklara ve insanlara da saldırıyorlar. Koyunların olmasaydı belki ineklere saldırır onları yerdi. Ben hayvanları geçen sene kurbanda aldım bu sene kurbana kadar bakmayı planlıyordum.” İfadelerini kullandı.

İstanbul Arnavutköy'de başıboş köpek dehşeti! Hayvanları telef olan vatandaş isyan etti!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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