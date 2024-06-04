'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı!

Hanımağa lakaplı eski polis Güniz Akkuş Muğla'da kaldığı otelin önünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

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'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı!

Hanımağa lakaplı eski polis Güniz Akkuş Muğla'da kaldığı otelin önünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Hanımağa lakaplı suç örgütü lideri Güniz Akkuş, Muğla Fethiye’de silahlı saldırıya uğradı. Gündüz saatlerinde konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan dünün polisi bugünün suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş’un ayaklarına silahla ateş edildi.

ODA TV'de yer alan habere göre, saldırganın olay yerinden kaçarken, yaralanan Akkuş ise hastaneye kaldırıldı. Konakladığı otelin Jandarma bölgesinde olması nedeniyle olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu arada Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’un konakladığı otelde farklı bir kimlik kullandığı da iddia edildi. Güniz Akkuş, 2022 yılında 'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda göz altına alınarak tutuklanmıştı.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı!

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR

1976 doğumlu olan ve 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.

Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı, atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, tartıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen 'Hanımağa', önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalanmıştı.

Haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve akabinde 1 kişiyi yaralamakla yargılanan Güniz Akkuş, 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu.

2015 yılında umreye gitti ve tövbe ettiğini söyleyerek kendine yepyeni bir sayfa açtığını ifade etti. 'Hanımağa'nın sosyal medya paylaşımlarından dövüş sporları ve bilhassa boksla yakından ilgilendiğini görülüyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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