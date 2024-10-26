İsrail saldırısı sonrası sıcak saatler! ABD ne yapmaya çalışıyor? İran'a bakın ne çağrı yaptı!

ABD yönetimi, İran'a, İsrail'in füze saldırısının ardından şiddet döngüsünü kırmak için İsrail'e saldırmayı durdurması çağrısında bulundu.

İsrail'in, kendilerinin teşvik ettiği biçimde kısıtlı bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden ABD yönetimi, İran'a da çağrıda bulunarak, "İsrail'e yönelik saldırılarını durdurun ki bu savaş döngüsü daha da tırmanmadan kırılsın." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "İran'ın, İsrail'in en kalabalık şehrini hedef alan saldırısının aksine, İsrail'in verdiği karşılık bir meşru müdafaaydı ve özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerden kaçınarak yalnızca askeri hedeflere odaklandı. İran'ı, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz ki bu savaş döngüsü daha fazla tırmanmadan sona erebilsin." denildi.

ABD'nin operasyona katılmadığını vurgulanan açıklamada, "Amacımız, diplomasiyi hızlandırmak ve Orta Doğu'da gerilimi düşürmek." ifadeleri kullanıldı.

ABD'Lİ YETKİLİ: BU AKŞAM TAM DA BİZİM DEDİĞİMİZ GİBİ OLDU

Üst düzey bir Amerikan yetkilisi ise, Başkan Joe Biden ve ulusal güvenlik ekibinin, "İsrail'i hedefe yönelik, orantılı ve sivillere zarar verme riski düşük bir karşılık vermeye teşvik etmek için İsraillilerle birlikte çalıştıklarını" söyledi. Yetkili, "Başkan Biden, Başbakan Netanyahu'yu, İsrail'e yönelik yeni saldırıları caydırmaya ve gerilimin daha fazla tırmanma riskini azaltan bir yanıt tasarlamaya teşvik etmişti. Bu akşam da tam olarak böyle oldu." dedi.

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İran ile İsrail arasında karşılıklı misillemeler devam ediyor. Bu kapsamda Tel Aviv yönetimi, gece saatlerinde İran'da bazı noktalara saldırılar gerçekleştirdi. İsrail ordusu, hedefleri vurduklarını ve operasyonu tamamladıklarını ifade ederken, İran cephesi ise, saldırılar neticesinde kısıtlı bir hasar oluştuğunu söyledi.

Kaynak: Haber7

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