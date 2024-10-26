75 liraya sucuk yapıp 250 liraya satmışlar! Vatandaşı zehirleyenlere şok baskın

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gıda sahtekarlığı yapan işletmelere ve kişilere baskın düzenledi.



Operasyon sırasında, bir kişinin insan sağlığını göz ardı ederek 75 TL'ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL'ye sosyal medya hesaplarından sattığı ortaya çıktı. Bir başka kişinin ise pamuk ve soya yağlarına renklendirici ve aroma katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu operasyonda ortaya çıktı.

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UYUŞTURUCU MADDELERDE ELE GEÇİRİLDİ



Ardından ekipler, kişilerin ve şirketlerin evlerine baskın düzenledi ve 380 kilogram değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



