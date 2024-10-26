Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti! Artık devletin kontrolüne geçti
Adnan Oktar organize suç örgütünün en az 2 milyar liralık varlığı devlete devredildi. Mal varlıkları, 17 villa ve 61 lüks otomobilden oluşuyor.
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Temmuz ayında, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini tamamladı.
Bunun sonucunda Adnan Oktar, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı.
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Adnan Oktar organize suç örgütünün kullandığı 61 lüks otomobil ve 17 villa Hazine'ye geçti.
T24'e göre, mahkeme kararıyla en az 2 milyar lira değerinde bir varlık devlete verildi.
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