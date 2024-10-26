Meteorolojiden uyarı! Doğu Karadeniz bölgesi kuvvetli yağışlara dikkat! 26 Ekim Cumartesi hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000m ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.