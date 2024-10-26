Meteorolojiden uyarı! Doğu Karadeniz bölgesi kuvvetli yağışlara dikkat! 26 Ekim Cumartesi hava durumu nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusu 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu ile zamanla geneli kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, öğle saatlerinde doğusu yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.