İşletme sahibinin müdahalesi 1 yaşındaki bebeği bakın nasıl hayata döndürdü!

Bursa’da bir kafeteryada mama koltuğunda oturan 1 yaşındaki çocuk, boğazına yediği kurabiye takıldı. Bir anda nefesi kesilip, ölüm tehlikesi geçiren bebek işletme sahibinin müdahalesiyle hayata döndü.

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İşletme sahibinin müdahalesi 1 yaşındaki bebeği bakın nasıl hayata döndürdü!

Bursa’da bir kafeteryada mama sandalyesinde oturan çocuk, boğazına kurabiye takılınca ölüm tehlikesi yaşadı.

Çocuğun nefes alamadığını fark eden anne; panik içinde bağırmaya başlayınca yardımına işletme sahibi yetişti. Heimlich manevrasıyla minik çocuğun hayata dönmesine vesile olan işletme sahibi o anları anlattı. Hayat kurtaran hareket de kameraya yansıdı.

İşletme sahibinin müdahalesi 1 yaşındaki bebeği bakın nasıl hayata döndürdü!

SOĞUK KANLI İŞLETME SAHİBİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bir kafeteryada yaşandı. Arkadaşları ve çocuğuyla kafeye gelen anne, çay ve kurabiye söyledi. Mama sandalyesinde oturan minik çocuk ise annesinin arkadaşlarıyla sohbete dalmasını fırsat bilip masadaki kurabiyeye erişti. Kurabiyeyi ağzına atan çocuk bir süre sonra nefes alamamaya başladı. Durumu erken fark eden anne panik içinde çocuğunu kucağına alıp bağırmaya başladı. Bu esnada soğukkanlı bir şekilde yaklaşan işetme sahibi Sedat Kapan, küçük çocuğu kucağına alarak Heimlich manevrası uyguladı. Nefes borusuna takılan kurabiye çıktıktan sonra nefes almaya başlayan çocuk herkese bir ‘oh’ çektirdi. Annenin panik anları ve işletme sahibinin hayat kurtaran müdahalesi ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşletme sahibinin müdahalesi 1 yaşındaki bebeği bakın nasıl hayata döndürdü!

Sedat Kapan, müşterisine yardımcı olabildiği için mutluluk duyduğunu ifade ederken, “Olay yaşandığı anda tezgahtaydım. Çalışan arkadaşlar müşterilerle ilgilenirken, birden gürültü koptu. Bende hemen dışarı çıkıp ne olduğuna baktım. Anne çocuğuna alıp kısa süreli şok yaşadı. Hemen yaklaşıp ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çocuğun boğazına bir şey takıldığını ve nefes alamadığını söyleyince müsaade alıp kucağıma aldım. Ardından Heimlich müdahalesi yaptım. Boğazına takılan şey çıkınca nefes almaya başladı” diye konuştu.

İşletme sahibinin müdahalesi 1 yaşındaki bebeği bakın nasıl hayata döndürdü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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