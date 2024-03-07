İş Bankası promosyon miktarını arttırdı! 32 bin lira ödeyecek

2024 yılına kadar promosyon ihaleleri devam edecek. Son dakika açıklanan bir ihale de İş Bankası'nın 32.100 TL ödemesini sağlayacak.

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İş Bankası promosyon miktarını arttırdı! 32 bin lira ödeyecek

Uzun süredir çalışan ve ek gelir elde eden vatandaşlar, emekli promosyonlarını en çok araştırıyor. Promosyon ödemesi, emekli bireyin kendi seçtiği bankadan alınırken, çalışan için çalıştığı kurumun anlaştığı bankadan alınır. Maaş yükseltmeleri hakkında günlük açıklamalar yapılıyor. Maaş promosyonları için bankalar arasında anlaşma dönemi boyunca ihale düzenlenir. En fazla ödeme yapan banka kazanan olarak belirlenen süre boyunca maaş ödüyor. Çalışanların maaşlarını bankaya erken iletmesi, bankaların da parayı çalışanlara ileteceği süre içerisinde işleteceğinden, faiz kazanımı sağlanır. Bununla birlikte, bir kısmı çalışana promosyon olarak verilir.

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MEM KAMPANYASI BAŞLADI

Geçtiğimiz seneden beri emekli promosyon güncellemeleri ile en fazla 10 bin lira civarında emekli promosyonu ödenirken, çalışanlar için bu ödemeler daha yüksek olabilir. MEM promosyonları, özellikle de geçtiğimiz yıl düşük seyreden ve tepki toplayan promosyonlardan yeni yılda artışa geçmiş iken, geçtiğimiz gün yeni bir promosyon ihalesi açıklandı. Açıklamada, ödemenin 32.100 TL olacağı belirtildi.

2024 yılına girdikten sonra, özellikle de ilçe MEM'lerden çok sayıda promosyon ihalesi açıklaması geldi. Taraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üç yıllık ihale için İş Bankası ile anlaşmaya varıldığını bildirdi. Taraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üç yıl boyunca İş Bankası'ndan maaş alırken, banka ayrıca ek ders ve diğer ödemeleri de sağlayacak.

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