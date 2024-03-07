Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

Kadıköy'de seyir halindeki bir İETT başka bir otomobile çarptı. Kaza yapan İETT şoförü diğer sürücünün tutanak tutmasına fırsat vermeyerek otobüsü üzerine sürdü. İşte o görüntüler...

YAYINLAMA
Google News
Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

Kadıköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsü şerit değiştirirken bir araca çarptı. İETT otobüsünün şoförü kaza tutanağı tutmaya çalışan sürücüyü ezmeye çalıştı. O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

KAZA YAPAN İETT OTOBÜSÜ TUTUNAK TUTMAK İSTEMEDİ

Olay, İstanbul Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 34 HO 3086 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü şerit değiştirmek isterken, aynı yönde başka bir araca çarptı. Yaşanılan kazanın ardından araç sürücüsü kaza tutanağı tutmak istedi. Bu durun karşısında tutanak tutmak istemeyen İETT şoförü, araç sürücüsünü ezmeye çalıştı.

Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

O anlar sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı. Araç sürücüsü tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

İş Bankası promosyon miktarını arttırdı! 32 bin lira ödeyecekİş Bankası promosyon miktarını arttırdı! 32 bin lira ödeyecek

Kredi kartı kullanıcılarına üzücü haber! Bu haber saç baş yoldururKredi kartı kullanıcılarına üzücü haber! Bu haber saç baş yoldurur

İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!

Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumuAman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!
Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!
Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!
Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!
Bursa’da kıran kırana kavga! Çıkan kavga sokağa taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu!
Bursa’da kıran kırana kavga! Çıkan kavga sokağa taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu!
Ankara’da fırtına ağaçları kökünden söktü!
Ankara’da fırtına ağaçları kökünden söktü!
Son Haberler
İşletme sahibinin müdahalesi 1 yaşındaki bebeği bakın nasıl hayata döndürdü!
İşletme sahibinin müdahalesi 1 yaşındaki bebeği bakın nasıl hayata döndürdü!
Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
Kredi kartı kullanıcılarına üzücü haber! Bu haber saç baş yoldurur
Kredi kartı kullanıcılarına üzücü haber! Bu haber saç baş yoldurur
İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!
İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!
Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!
Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!
İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!
İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!
Çok Okunanlar
Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!
İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!
Kredi kartı kullanıcılarına üzücü haber! Bu haber saç baş yoldurur
Kredi kartı kullanıcılarına üzücü haber! Bu haber saç baş yoldurur
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!
Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları