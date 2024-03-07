İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!

Üsküdar - Çekmeköy metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle binlerce kişi işine gitmekte aksaklık yaşadı. Sabah evlerinden işe gitmek için çıkan vatandaşlar Üsküdar - Çekmeköy metro metro istasyonunda mahsur kaldı.

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İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!

Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arızan edeniyle seferler durduruldu. İşe gitmek için metroyu kullanmak zorunda olan binlerce İstanbullu kabusu yaşadı.İstanbullular sabah saatlerinde işe gitmek için yola koyuldu ancak Üsküdar-Çekmeköy metro hattını kullanmak isteyenler kötü bir sürprizle karşılaştı.

İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!

İŞE GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR KABUS YAŞADI

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler bir anda durduruldu. İşe gitmek için metroyu kullanan vatandaşlar ise metro duraklarında mahsur kaldı.Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendiriyor.Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

İstanbullular sabah sabah kabusu yaşadı! Üsküdar - Çekmeköy metro hattı arızalanınca binlerce kişi mağdur oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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