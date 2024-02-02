AFAD İl Müdürü'nün tayini çıktı diye, personel bayram etti

Kilis AFAD İl Müdürü Uğur Olgun’un Kırşehir’e tayini çıkınca personeller bayram etti. AFAD İl Müdürlüğü önünde davul zurna çaldırarak çalışmak istemedikleri Olgun’un gidişini, bayram tadında kutladılar.

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AFAD İl Müdürü'nün tayini çıktı diye, personel bayram etti

Kilis AFAD İl Müdürü Uğur Olgun’un tayininin Kırşehir’e çıktığını duyan personelinin bir kısmı, AFAD İl Müdürlüğü önünde davul zurna çaldırarak çalışmak istemedikleri Olgun’un gidişini kutladı.

Kilis’te AFAD İl Müdürü olarak görev yapan Uğur Olgun’un Kırşehir İl Müdürlüğüne tayininin çıkmasının ardından sorun yaşadığı personellerinin bir kısmı tarafından davullu zurnalı protesto edildi. Kilis AFAD İl Müdürlüğünde çalışan bir personelin eşi Kadriye Karataş, Uğur Olgun’un eşine yaşattıklarından dolayı davullu zurnalı protesto yaptıklarını söyledi.

AFAD İl Müdürü'nün tayini çıktı diye, personel bayram etti

‘‘Müdür bizi perişan etti’’

Aile birliğini yok ettiğini söyleyen Karataş, “Eşim İl Afet Müdürlüğü’nde görev yaparken il müdürüyle olan sorunlardan dolayı bayağı bir sıkıntılar yaşadık. AFAD İl Müdürü bizi perişan ve mağdur etti. Eşimi her türlü yere sürgün etti. Ben hamileydim, yaşlı ninem yanımdaydı bunların zorluğunu ben tek başıma üstlenmek zorunda kaldım. Yani bu adam bayağı bir hayatımızı mahvetti. Allah’a havale ediyorum. Çünkü mağdur olduğu için üzüldü, yıprandı, psikolojisi bozuldu, yani o yüzden. Ben ahtım illa ki dedim, bir davul çaldırırım bu adamın gittiğini görürsem dedim. Dediğim de oldu, tayini çıkmış gidiyormuş, onun için de yerine getirdim. Tayini çıktığı ildeki çalışanlarına Allah yardım etsin’’ dedi.

AFAD İl Müdürü'nün tayini çıktı diye, personel bayram etti

‘‘Biz kurtulduk onlar düşünsün’’

Tayinin çıktığı ildeki çalışanlarına seslenen Karataş, "Müdürün tayini çıktı biz kurtulduk onlar yeni görev yerindeki personeller düşünsün. Bir şekilde bu sıkıntıları çektik ve atlattık, sıkıntılarımızla boğuştuk, uğraştık ve çabaladık, sonunda da kazandık. Bize bir şey yapamadı, kendi ettiği kötülüğünde boğulsun” diye konuştu.

AFAD İl Müdürü'nün tayini çıktı diye, personel bayram etti

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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