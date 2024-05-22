İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!

Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın kızı olduğu öğrenilen ve mahkeme kararıyla ailenin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkan Sevilay Sabancı Çınar, mahkeme kararıyla ailenin mirasına ortak olmuştu. Sevilay Sabancı Çınar'ın borçları nedeniyle ortağı olduğu 97 yıllık Atlı Köşk'ün 1/48 hissesinin 62 milyon 500 bin liraya icrayla satışa sunuldu.

Sarıyer’de bulunan köşk 1950 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alındı. Bahçesine at heykeli yerleştirilen köşkü Sakıp Sabancı içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti. Mahkeme Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verdi.

SABANCI KÖŞKÜNE İCRA YOLUYLA EL KONULDU

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından kısmen satılığa çıkarılan Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi için 62 milyon 500 bin lira değer biçildi. Tarihi köşkün 1/48 hissesinin satılmasına neden olan borcun köşke yıllar sonra ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'a ait olduğu öğrenildi. Çınar borçları nedeniyle Şubat ayında hisselerini 200 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı.

Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı

Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!

Haberin Devamı

Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!

Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!