İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!

Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıkarıldı. Mahkeme kararıyla ailenin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!

Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın kızı olduğu öğrenilen ve mahkeme kararıyla ailenin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!

Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkan Sevilay Sabancı Çınar, mahkeme kararıyla ailenin mirasına ortak olmuştu. Sevilay Sabancı Çınar'ın borçları nedeniyle ortağı olduğu 97 yıllık Atlı Köşk'ün 1/48 hissesinin 62 milyon 500 bin liraya icrayla satışa sunuldu.

İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!

Sarıyer’de bulunan köşk 1950 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alındı. Bahçesine at heykeli yerleştirilen köşkü Sakıp Sabancı içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti. Mahkeme Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verdi.

İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!

SABANCI KÖŞKÜNE İCRA YOLUYLA EL KONULDU

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından kısmen satılığa çıkarılan Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi için 62 milyon 500 bin lira değer biçildi. Tarihi köşkün 1/48 hissesinin satılmasına neden olan borcun köşke yıllar sonra ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'a ait olduğu öğrenildi. Çınar borçları nedeniyle Şubat ayında hisselerini 200 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı.

İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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