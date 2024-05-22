Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde feci olay meydana geldi. Tünel inşaatı esnasında bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü. Yaşanan olaydü 5 işçi yaralanırken yaralı sayısının artması endişe yarattı.

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Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde feci olay meydana geldi. Tünel inşaatı esnasında bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü. Yaşanan olaydü 5 işçi yaralanırken yaralı sayısının artması endişe yarattı.

Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!

Alınan bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Deliklitaş mevkiindeki Hurdacılar Sitesi karşısında yürütülen tünel inşaatı çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü.

Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!

Çöken iskelenin altında kalan 5 işçi yaralanırken, yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.Çökme sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi.

Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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