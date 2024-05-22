Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da oynanacak.

YAYINLAMA
Google News
Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı Avrupa Ligi ile 2027 yılı Avrupa Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen UEFA İcra Kurulu toplantısında 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

TÜPRAŞ STADI BİR KEZ DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!

Kendi yöntemiyle bir haftada 5 kilo verdi! Özgü Namal bakın nasıl zayıfladı!Kendi yöntemiyle bir haftada 5 kilo verdi! Özgü Namal bakın nasıl zayıfladı!

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 2 Temmuz'da alınacak yeni kararda ev sahipleri ve kiracılar nasıl etkilenecek?Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 2 Temmuz'da alınacak yeni kararda ev sahipleri ve kiracılar nasıl etkilenecek?

Tuğba Özay'dan skandal yorum! Türkiye'de Milli yas ilan edilen, İran devlet adamları için bakın ne dedi?Tuğba Özay'dan skandal yorum! Türkiye'de Milli yas ilan edilen, İran devlet adamları için bakın ne dedi?

Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...
Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden derbi soruşturması!
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden derbi soruşturması!
Derbi bitti, tartışmalar bitmedi: Demeç savaşları halen devam ediyor…
Derbi bitti, tartışmalar bitmedi: Demeç savaşları halen devam ediyor…
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonluk ihtimalleri
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonluk ihtimalleri
Son Haberler
İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!
İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!
Yunanistan'dan tarihi değerlerimize büyük saygısızlık: Camilerimiz harabeye dönsün yıkılsın yok olsun diye kaderlerine terkedildi
Yunanistan'dan tarihi değerlerimize büyük saygısızlık: Camilerimiz harabeye dönsün yıkılsın yok olsun diye kaderlerine terkedildi
Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı
Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı
Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!
Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ikili averajda son durum ne? Puanlar aynı olursa şampiyon kim olur?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ikili averajda son durum ne? Puanlar aynı olursa şampiyon kim olur?
Galatasaray kaç puan alırsa şampiyon olur, Galatasaray hangi sonuçlarla şampiyon olur? 2024
Galatasaray kaç puan alırsa şampiyon olur, Galatasaray hangi sonuçlarla şampiyon olur? 2024
Çok Okunanlar
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri aşk ve sağlığınıza dikkat! 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm burç yorumları
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri aşk ve sağlığınıza dikkat! 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm burç yorumları
Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı, Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji 22 Mayıs Çarşamba günü il il hava durumunu açıkladı
Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı, Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji 22 Mayıs Çarşamba günü il il hava durumunu açıkladı
Buralardan başlayın Sayın Bakan! Bugün gazete manşetleri neler? 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Buralardan başlayın Sayın Bakan! Bugün gazete manşetleri neler? 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Kurban alacaklar acele edin! Bayrama sayılı günler kala fiyatlar değişti! Büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024
Kurban alacaklar acele edin! Bayrama sayılı günler kala fiyatlar değişti! Büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de güncel puan durumu
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de güncel puan durumu
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu mu? Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu mu? Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!