Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!

Balıkesir Edremit'te, ağılda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan Sezgin Savaş’ın arkadaşı Emre Gündüz tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Polis, Savaş'ın ölümüne ilişkin başlattığı çalışma kapsamında arkadaşı Emre Gündüz'ü olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ile evinde gözaltına aldı.
Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber