Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!

Balıkesir Edremit'te, bir şahıs birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını ağılda tabancayla vurarak öldürdü.

YAYINLAMA
Google News
Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!

Balıkesir Edremit'te, ağılda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan Sezgin Savaş’ın arkadaşı Emre Gündüz tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!

Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!

Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Polis, Savaş'ın ölümüne ilişkin başlattığı çalışma kapsamında arkadaşı Emre Gündüz'ü olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ile evinde gözaltına aldı.

Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!

Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı dini nikahlı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!

Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!Servet Yardımcı duyurdu: UEFA'dan Türkiye'ye sevindiren haber! 2026- 2027 UEFA Avrupa ve Konferans Ligi İstanbul'da!

Kendi yöntemiyle bir haftada 5 kilo verdi! Özgü Namal bakın nasıl zayıfladı!Kendi yöntemiyle bir haftada 5 kilo verdi! Özgü Namal bakın nasıl zayıfladı!

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 2 Temmuz'da alınacak yeni kararda ev sahipleri ve kiracılar nasıl etkilenecek?Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 2 Temmuz'da alınacak yeni kararda ev sahipleri ve kiracılar nasıl etkilenecek?

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!
Trabzon’da feci olay! Tünel inşaatında iskele çöktü!
Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!
Dört aylık hamile eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü! Cezası belli oldu!
Buralardan başlayın Sayın Bakan! Bugün gazete manşetleri neler? 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Buralardan başlayın Sayın Bakan! Bugün gazete manşetleri neler? 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Anadolu Otoyolu'nda korku dolu dakikalar! Dorsesi açılan kamyon havada asılı kaldı!
Anadolu Otoyolu'nda korku dolu dakikalar! Dorsesi açılan kamyon havada asılı kaldı!
Son Haberler
İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!
İhsan Sabancı’nın kızı olduğu ortaya çıkınca, Sabancıların atlı köşkü icradan satılığa çıktı!
Yunanistan'dan tarihi değerlerimize büyük saygısızlık: Camilerimiz harabeye dönsün yıkılsın yok olsun diye kaderlerine terkedildi
Yunanistan'dan tarihi değerlerimize büyük saygısızlık: Camilerimiz harabeye dönsün yıkılsın yok olsun diye kaderlerine terkedildi
Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı
Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı
Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!
Birlikte yaşadığı kadın hakkında, dedikodu yapan arkadaşını vurdu!
Polisin operasyon yaptığı evde, içler acısı görüntü!
Polisin operasyon yaptığı evde, içler acısı görüntü!
Akıncı'dan büyük başarı! Bugün gazete manşetleri ne? Hangi gazete nasıl başlık attı? 21 Mayıs 2024 Salı gazete manşetleri
Akıncı'dan büyük başarı! Bugün gazete manşetleri ne? Hangi gazete nasıl başlık attı? 21 Mayıs 2024 Salı gazete manşetleri
Çok Okunanlar
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri aşk ve sağlığınıza dikkat! 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm burç yorumları
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri aşk ve sağlığınıza dikkat! 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm burç yorumları
Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı, Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji 22 Mayıs Çarşamba günü il il hava durumunu açıkladı
Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı, Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji 22 Mayıs Çarşamba günü il il hava durumunu açıkladı
Buralardan başlayın Sayın Bakan! Bugün gazete manşetleri neler? 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Buralardan başlayın Sayın Bakan! Bugün gazete manşetleri neler? 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Kurban alacaklar acele edin! Bayrama sayılı günler kala fiyatlar değişti! Büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024
Kurban alacaklar acele edin! Bayrama sayılı günler kala fiyatlar değişti! Büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı çok sayıda yaralı var
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Yorumlananlar
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!