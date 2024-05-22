Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bugün başkent Tahran'da kalabalık bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninden servis edilen görüntüler, Reisi ile kazada ölen bir kişinin tabutunun üzerindeki siyah türbanın dikkat çekici olduğunu gösterdi.

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Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı

İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Hamaney, Tahran Üniversitesi'nde bugün kıldırdığı namazla başladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki altı kişi için bugün başkent Tahran'da yapılan cenaze töreni başladı. Çok sayıda insanın katıldığı Tahran'ın merkezindeki Azadi Meydanı, İran bayrağına sarılı tabutları taşıyan bir araca taşındı.

Siyah türban parçası dikkat çekti

Tahran'daki gelişmeleri yakından takip eden Associated Press haber ajansı, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törenle ilgili önemli ayrıntıları okuyuculara sunmuştur. AP, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve İranlı yetkililerin tabutlarının İran bayraklarına sarılı olduğu görüntülerini yayınladı. Merhum Cumhurbaşkanı Reisi ve kaza sonucunda hayatını kaybedenlerden birinin cesedi siyah bir türbanla örtüldü. AP, ölen kişinin Hz. Muhammed'in soyundan biri olduğunu göstermek için bu türbanın yerleştirildiğini bildirdi.

AP, cenaze namazı sonrası Reisi'nin tabutunun "Amerika'ya Ölüm!" sloganları eşliğinde omuzlarda taşındığını bildirdi. Binlerce kişi cenazelerin taşındığı kamyonu takip etti.

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