İBB, Pendik Belediyesinin 'Memleket günleri' etkinliğine gerekçe göstermeden izin vermedi

Pendik Belediyesi tarafından 10 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan "Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde" programı, belediye yönetiminin ve ilgili birimlerin tüm hazırlıklarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerekçe göstermeden karşı gelmesi nedeniyle iptal edildi.

DERNEKLERDEN İBB'YE TEPKİ

Düzenlenecek etkinlikte Pendik’te dernek merkezi bulunan 30 hemşehri derneği, yöresel kültürlerini, lezzetlerini ve geleneklerini tanıtacaktı. Ancak, gerekli alan izinlerinin ve lojistik desteklerin İBB tarafından onaylanmaması üzerine programın iptal edilmek zorunda kaldığı bildirildi.

'DERNEKLERİMİZ ZARARA UĞRATILDI'

Pendik Dernekler Federasyonu (PENDEF) Başkanı Murat Çevik, "Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile yaptığımız istişarelerde, Pendik’te memleket günleri düzenlemek üzere ricada bulunduk. Sağ olsunlar bizim sesimize kulak verdiler. Bugün ise çok üzüntülüyüz. Biz derneklerimize bir gelir elde etmek için uğraşırken bugün derneklerimiz çok ciddi masrafa ve zarara uğramış durumda. Bu yetkililerin bir an önce zararımızı ve mağduriyetimizi gidermesini rica ediyorum. Burada herhangi bir siyasi durum söz konusu değil. Tamamen memleketimizin bir mozaiğini sergilemek adına, hemşehrilerimizi burada buluşturmak adına, memleketlerimizi tanıtmak adına bu program hazırlanmıştı. Çok mağduruz, bunu kabul etmiyoruz. 52 farklı ilimizin dernekleri ile birlikte bu işe karşı olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Yeşilyurt, "30 il derneğimizle memleket hasretini dillendireceğimiz kültür kardeşliği yapacağımız Memleket Günleri Programı'nı bulunduğumuz sahil alanının İBB tarafından Pendik Belediyesine tahsisinin yapılmaması nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. 30 il derneğimizin sanatçılarını davet ettiği, bizim de Pendik Belediyesi olarak hazırlıklarını tamamladığımız 'Memleket Günleri'nin yapılacağı bu sahil alanının İBB tarafından gerekçe göstermeden belediyemize tahsisi yapılmamıştır" diye konuştu.

