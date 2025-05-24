Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği

“Desteklerimiz devam edecek”

Başkan Ahmet Cin, törende yaptığı konuşmada belediyenin amatör spora verdiği öneme dikkat çekerek “Biz her zaman gençliğin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sporun yanında olmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili imkanlarımız ölçüsünde en iyisini yapmak için yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre geliştiriyoruz. Bu noktada desteklerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecek, inşallah. Pendik’te birçok amatör spor kulübümüz var. Diğer bireysel dallarda spor yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onları da desteklemeye çalışıyoruz. Pendik tabi genç bir nüfusa sahip. Sadece 145 bin civarında öğrencisi olan, 25 yaşın altında 220 bin genci olan bir kentten bahsediyoruz. Toplam nüfusumuz 750 bin. İstanbul’daki nüfus itibarıyla 3. büyük ilçe. Böyle genç bir nüfusa sahip, yoğun bir nüfusa sahip olan ilçede bizler de genç kardeşlerimizin ve insanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz.” dedi.