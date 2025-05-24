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Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği

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Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği
Pendik Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda ilçedeki amatör spor kulüplerine yönelik geleneksel spor malzemesi ve nakdi destek dağıtım törenini Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdi.
Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği 1 18

Törende, spor kulüplerine malzeme ve nakdi desteğin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada başarı gösteren sporcular ile antrenörler de ödüllendirildi. Törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Biz her zaman gençliğin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sporun yanında olmaya gayret ediyoruz.” diyerek amatör spora olan

Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği 2 28

Pendik Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik geleneksel Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ni bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende Pendik’te faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine spor malzemesi ve nakdi destek sağlandı. Törene Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, çok sayıda spor kulübü yöneticisi ve sporcu katıldı.

Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği 3 38

“Desteklerimiz devam edecek”

Başkan Ahmet Cin, törende yaptığı konuşmada belediyenin amatör spora verdiği öneme dikkat çekerek “Biz her zaman gençliğin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sporun yanında olmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili imkanlarımız ölçüsünde en iyisini yapmak için yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre geliştiriyoruz. Bu noktada desteklerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecek, inşallah. Pendik’te birçok amatör spor kulübümüz var. Diğer bireysel dallarda spor yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onları da desteklemeye çalışıyoruz. Pendik tabi genç bir nüfusa sahip. Sadece 145 bin civarında öğrencisi olan, 25 yaşın altında 220 bin genci olan bir kentten bahsediyoruz. Toplam nüfusumuz 750 bin. İstanbul’daki nüfus itibarıyla 3. büyük ilçe. Böyle genç bir nüfusa sahip, yoğun bir nüfusa sahip olan ilçede bizler de genç kardeşlerimizin ve insanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yetişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği 4 48

Pendik’e yeni bir spor salonu geliyor

Konuşmasında Pendik’e yakın zamanda yeni bir spor salonu yapılacağını belirten Başkan Ahmet Cin: “Geçen haftalarda Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşmelerimiz vardı. Uzun zamandan beri bir projeyi takip ediyorduk. Pendik’e Allah nasip ederse her tarafı tribünlü olan yeni bir spor salonunu, diğer aktivitelerin yapılacağı bir spor salonunun sözünü aldık, protokolünü imzaladık. Şu anda proje aşamasındayız ve inşallah, yakın bir zamanda ihalesini yapmak suretiyle çok daha büyük bir spor salonunu Pendik’e kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği 5 58

“Pendik bir spor şehri, sanat şehri”

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Yıldız ise “Bugün güzel bir amaç için tekrar belediyemizin amatör sporlara yaptığı birçok yatırımın sembolik bir ifadesi için buradayız. Bugün yaptığınız birçok spor salonuna genç kardeşlerimizin, başarılı amatör kardeşlerimizin ya da kaybettiğimiz çok sevdiğimiz sporcuların ismini vermektesiniz. Bunu çok saygıdeğer buluyorum. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımızın teşrifleriyle yine bizi çok derinden yaralayan genç bir kardeşimizin Ahmet Minguzzi’nin adını güzel bir spor salonuna verdiniz. Okullarımızdaki çocuklarımıza ve kulüplerimize de büyük desteğinizi görüyoruz. Pendik bir spor şehri, sanat şehri ve Pendik böyle bir başkana sahip olduğu için de çok şanslı.” ifadelerini kullandı.

Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği 6 68

Başarılı sporcular ve antrenörler ödüllendirildi

Törenin bir diğer önemli anı ise ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden sporcuları ile antrenörlerine ödüllerinin takdim edilmesi oldu. Çeşitli branşlarda ilçeyi gururla temsil eden sporcu ve antrenörler, ödüllerini Başkan Ahmet Cin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız’ın elinden aldı. Amatör spor kulübü yöneticileri, sağlanan desteklerden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkürlerini sunarak memnuniyetlerini ifade etti.

Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği 7 78
Pendik Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Nakti ve Malzeme yardım Desteği 8 88
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