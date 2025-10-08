  1. Anasayfa
  3. “Pendik’te Şenlik Var” Projesi Yoğun Katılımla Açıldı

PESİAD, Pendik Belediyesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi paydaşlığında hayata geçirilen “Pendik’te Şenlik Var” projesinin açılışı, Pendik Sahil Etkinlik Alanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri' Programı kapsamında desteklenen ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, her yaş grubundan katılımcıya bilimi eğlenceli bir atmosferde deneyimleme fırsatı sunuyor.
Açılış programına; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, bilimsel deneyler, teknolojik uygulamalar ve atölye çalışmalarıyla dolu dopdolu bir program hazırlandı.

whatsapp-image-2025-10-08-at-10-42-23-2.jpeg

Bilimsel farkındalığı artırmayı ve özellikle genç nesillerde teknolojiye olan ilgiyi güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, iki gün boyunca Pendik Sahil Etkinlik Alanı’nda devam edecek.

whatsapp-image-2025-10-08-at-10-42-23.jpeg

whatsapp-image-2025-10-08-at-10-42-23-3.jpeg

whatsapp-image-2025-10-08-at-10-42-23-4.jpeg

Kaynak:Bölge Gündem Haber

